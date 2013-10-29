Охорона міських лікарень почала брати гроші у пацієнтів за паркування

Охоронці на лікарняних парковках влаштували бізнес на пацієнтах і тих, хто приїжджає їх відвідати. Вони беруть за в'їзд на територію 5-30 грн, незважаючи на те, що це незаконно. У результаті в день охоронці біля лікарень заробляють, за приблизними оцінками, більше тисячі гривень, пишуть Вести.

Стоянка для офісів

«У мене дядько з інсультом в Олександрівській лікарні, просив пропустити мене на машині. Адже корпус, де він лежить, далеко нагорі. Сказали, що лише за 10 гривень. Я з ними мало не побився, адже це незаконно. Після конфлікту видали мені пропуск, сказали самому заповнити», - обурюється киянин В'ячеслав.

Співробітники бізнес-центрів неподалік від лікарні розповідають, що паркуються на території лікарні й платять щодня охоронцям. «Головне попросити, щоб місце десь ближче до виїзду дали. А то ввечері на гірку підніматися складно. А біля бізнес-центру встати неможливо, там є навіть ті, хто мало не о 5 ранку приїжджає, щоб шефу місце зайняти», - розповів один із співробітників.

На в'їзді до території лікарні - будка, шлагбаум і два охоронці в камуфляжі. Під'їжджаємо до шлагбауму, запитуємо, як проїхати у 7-й корпус і протягуємо охоронцеві 10 грн. Він мовчки кладе купюру в верхню кишеню, з іншого дістає значну пачку грошей. Чоловік видав нам здачу - 5 грн. Але жодних чеків не дав. Через півгодини ми приїхали на іншому авто, запитали чи можна тут поставити машину, адже нам потрібно піти в бізнес-центр, а вільних місць навколо немає.

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«Ви скільки будете? Півгодини? Тоді 10 гривень», - сказав паркувальник. Ми годину спостерігали, як автомобілі заїжджають на територію лікарні - їх було близько 20-ти. Виходить, за цей час паркувальники заробили 200 грн. А за 10-годинний робочий день сума може бути в десять разів більше.

Головлікар лікарні Роман Василишин каже, що нічого не знає про це і розбереться. «Мені незручно говорити, але через тиждень созвонимся», - сказав нам Василишин.

В інших клініках беруть по 30 грн

У ПАГ ставки вище - за в'їзд беруть 30 грн. «Перший раз нас не пустили, вдруге запропонували 10 грн - теж не пустили. На третій раз дали 30 грн, тоді проїхали», - розповідає одна з пацієнток. У приймальні головлікаря ПАГ здивувалися, що охорона бере гроші: «Цього не може бути!». В обласній лікарні на Багговутівській за в'їзд попросили 10 грн. Заступник головного лікаря Людмила Заводій не виключає, що таке існує: «Охорона - це найняті люди, з якими у нас договір. Не виключено, що вони беруть гроші. Але в'їзд на територію лікарні приватним особам дозволений лише в екстрених ситуаціях, наприклад, якщо везуть важко хвору людину».