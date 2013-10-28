Дев'ять народних депутатів щоденно користуються метро і не сплачують за проїзд

«Київський метрополітен» за погодженням з Департаментом соціальної політики КМДА провів аналіз кількості осіб, що належать до пільгових категорій громадян, яким надано право безкоштовного проїзду (всього 41 категорія) в 2013 році.

Дослідження проводилось шляхом підрахунку пасажирів, які мають право безкоштовного проїзду в метрополітені, під час їх проходу через ручні контрольні пункти за посвідченнями та через автоматичні контрольні пункти за «Картками киянина».

За підсумками проведеного дослідження, відповідно до пред’явлених документів на право безоплатного проїзду, в робочі дні в середньому за добу метрополітеном безкоштовно скористалось майже 400 тис. пасажирів, що склало близько 23% усіх пасажирів.

Найбільшою із 41 категорії виявилися ветерани праці, яких аж 113 998. На другому місці - пенсіонери (86 011 осіб), на третьому - школярі (49 362 осіб).

Серед усіх пільгових груп зазначено також дев'ятьох народних депутатів, які не сплачують за проїзд у столичному метрополітені, але користуються ним.