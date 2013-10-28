Через ремонт доріг у Києві обмежать рух на 77 вулицях





У Києві з метою належної підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з 1 листопада на 77 вулицях КП «Київдорсервіс» обмежуватиме рух транспорту за допомогою технічних засобів регулювання.

Про це під час розширеного засідання колегії КМДА сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури Євген Водовозов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Так, відповідно до розроблених тимчасових схем організації дорожнього руху, у період інтенсивних снігопадів на 31 перехресті вулиць передбачається перемикання світлофорів на миготливий режим сигналу жовтого кольору.

На 60 звивистих ділянках доріг та вулиць із значним ухилом встановлено попереджувальні дорожні знаки для інформування водіїв, а на 136 регульованих перехрестях із значною концентрацією транспорту внесені відповідні зміни в режими роботи світлофорів.

З метою більш ефективної роботи з очищення вулиць від снігу передбачається запровадити принцип паркування у парні числа місяця на одній частині вулиці, у непарні – на іншій. Обмеження на паркування планується ввести вже на першому рівні за класифікацією кількості опадів, тобто коли висота снігу сягатиме до 24 см. Другий рівень передбачає кількість опадів від 24 до 36 см і визначається вже як надзвичайна ситуація. За таких умов пропонується дозволити роботу евакуаторів, що переставлятимуть автомобілі, які припаркувалися не на тому боці вулиці. Останній рівень – третій – призначається, коли впродовж 12 годин випадає більше 36 см опадів. На цей період усі служби міста мобілізуватимуть свої сили, залучатимуться за необхідності бронетранспортери, обмежуватиметься в’їзд до міста великовагового транспорту.

З метою належного інформування водіїв розробляються інформаційні бюлетені про умови організації дорожнього руху у центральній частині міста зі схемою та переліком відповідних вулиць.