У Києві побито температуний рекорд позаминулого століття
15:55, 28 жовтня 2013Київ
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Сьогодні стовпчики термометрів піднялися вище 19,6 градусів.
У Києві тепло / Фото: kafanews.com
Сьогодні в Києві тепла і ясна погода побила температурний рекорд, зафіксований 28 жовтня 1895, пише Комсомольська правда.
Тоді стовпчик термометра піднявся до позначки 19,6 градусів, а сьогодні він перевищив цю позначку. Більш точна цифра буде визначена о 20:00, повідомила завідувачка сектором короткострокових прогнозів Гідрометцентру України Людмила Гуманенко.
Нагадаємо, синоптики обіцяють теплу погоду до кінця жовтня.
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