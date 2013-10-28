У Києві побито температуний рекорд позаминулого століття

Сьогодні в Києві тепла і ясна погода побила температурний рекорд, зафіксований 28 жовтня 1895, пише Комсомольська правда.

Тоді стовпчик термометра піднявся до позначки 19,6 градусів, а сьогодні він перевищив цю позначку. Більш точна цифра буде визначена о 20:00, повідомила завідувачка сектором короткострокових прогнозів Гідрометцентру України Людмила Гуманенко.

Нагадаємо, синоптики обіцяють теплу погоду до кінця жовтня.