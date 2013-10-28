У "Борисполі" взимку відкриють 20 нових напрямків до Європи та Азії

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з початку зимової навігації починає обслуговування нових авіаперевізників і відкриває понад 20 нових авіасполучень до країн Європи і Азії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

«Залучення нових авіаперевізників до співпраці з аеропортом «Бориспіль» є результатом планомірної і ефективної роботи менеджменту», - наводяться у повідомленні прес-служби слова заступника генерального директора з виробництва і аеродромно-технічного забезпечення аеропорту «Бориспіль» Сергія Гомболевського.

Згідно з повідомленням, з першого дня зимової навігації з «Борисполя» вже почала виконувати щоденні регулярні рейси найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss International Airlines за маршруту Цюріх–Київ-Цюріх (Швейцарія).

При цьому з 12 листопада свій перший рейс з «Борисполя» за маршрутом Казань-Київ-Казань проведе авіакомпанія «Татарстан».

Крім того, з 1 грудня аеропорт «Бориспіль» почне обслуговувати нову авіакомпанію Ellin Air, яка виконуватиме рейси за маршрутом Київ-Салоніки (Греція).

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З 16 січня 2014 року з аеропорту «Бориспіль» буде здійснено перший рейс за маршрутом Дубай-Київ-Дубай найбільшого авіаперевізника міжнародного сполучення Emirates (Дубай, ОАЕ).

В аеропорту також нагадали про початок виконання з 23 жовтня далекомагістральних маршрутів авіакомпанії «Роза Вітрів» (Windrose) до Бангкоку.

При цьому з січня планується виконання регулярних рейсів до Хошіміну (В'єтнам).

Крім того, чартерна програма авіакомпанії «Роза Вітрів» передбачає з листопада далекомагістральні рейси до Пунта-Кану (Домінікана), з січня – до Зальцбургу (Австрія), у Татри (Словаччина), до Куусамо і Киттіля (Фінляндія).

Водночас авіакомпанія «Авіалінії Харкова» з кінця жовтня почала виконувати далекомагістральну програму за маршрутами Київ-Гоа (Індія) і Київ-Бангкок (Таїланд).

«У планах авіакомпанії - рейси до Пхукету (Таїланд), Пунта-Кану (Домініканська Республіка) і Нха Транга (В'єтнам)», - відзначили у прес-службі аеропорту.

При цьому авіакомпанія «МАУ» планує відкрити з листопада регулярний рейс до Ташкента (Узбекистан), а з грудня - до Бангкока (Таїланд) і Софії (Болгарія).

Також з грудня аеропорт «Бориспіль» почне обслуговувати регулярні рейси авіаперевізників Meridiana fly за напрямками Неаполь і Верона (Італія), а з лютого - Austrian Airlines здійснюватиме рейси до Інсбруку (Австрія).

Нові чартерні рейси відкриє з «Борисполя» авіакомпанія UTair: з листопада до Гран-Канарії (Іспанія), з січня - до Зальцбургу (Австрія) і до Гренобля (Франція) .

З початку листопада авіакомпанія «Ямал» планує виконувати рейси за маршрутом Київ-Нижньовартовськ, і Київ-Москва-Нижньовартовськ.

Авіакомпанія New Livingston Spa з грудня розпочне здійснювати регулярні польоти до міста Ріміні (Італія)

Як повідомляв УНІАН, термінал «В» міжнародного аеропорту «Бориспіль», який зараз обслуговує внутрішні рейси, з початку зимової навігації, з 27 жовтня, поєднає обслуговування міжнародних і внутрішніх рейсів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення за більш як 100 напрямкам.

Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року, зокрема в умовах обмеженої видимості і за складних погодних умов.