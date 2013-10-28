Ялинку на Майдані почнуть встановлювати на початку листопада

Вже 5 листопада на головну площу країни привезуть новорічну ялинку, яка зараз в розібраному вигляді зберігається в галереї «Лавра», пише "Сегодня".

Її повинні зібрати до 19 грудня - до святкування дня Святого Миколая. На Майдані поставлять ту ж ялинку, яка радувала киян торік, однак її зовнішній вигляд може змінитися.

Так, в компанії, що створила ялинку, пропонують її вдосконалити, додавши елементи, що світяться. «Ми хотіли б зробити їй яскраву верхівку висотою близько трьох метрів, яка буде періодично складатися і розкладатися, постійно змінюючи зовнішність ялинки. Навколо гілок плануємо запустити механічного Діда Мороза, літаючого на санях, запряжених оленями. Має вийти справжнє шоу! В ілюмінацію хочемо додати нові кольори (поки їх тільки чотири), зробити так, щоб на ялинці за допомогою світла з'являлася символіка Євросоюзу. Обгородити ялинку можна незвичайним парканом, що світиться, на якому будуть з'являтися сюжети в національному стилі», - повідомив директор компанії Анатолій Фостик.

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Правда, поки невідомо, скільки коштуватиме таке задоволення, - остаточні підрахунки обіцяють зробити після того, як столична влада дасть згоду на оплату. Орієнтовно знадобиться близько 1 млн грн.

Разом з тим у КМДА не виключають, що зміни в зовнішньому вигляді ялинки будуть куди скромніші. «Місто зацікавлене у тому, щоб ялинка стала ще гарнішою, але, на жаль, в бюджеті не вистачає коштів. Якщо гроші з'являться, будемо думати, що додати», - сказав заступник директора департаменту культури КМДА Євген Бондар.

До ялинки, яку 5 листопада привезуть на Майдан, приставлять охорону, оскільки ще невідомо, хто буде її збирати.

Видання також повідомляє, що днями мерія оголосила тендер із залучення фірм, готових зібрати 38-метрову ялинку на Майдані. Заступник директора департаменту культури КМДА повідомив, що віддадуть перевагу компанії, яка зможе швидко змонтувати новорічну ялинку.