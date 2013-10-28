Міліція розглядає версію підпалу корпусу аграрного університету

11:34, 28 жовтня 2013
Київ
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Відкрито кримінальне провадження

Пожежа в будівлі університету

Міліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі в адміністративній будівлі Національного аграрного університету, яка виникла 27 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у відділ зв’язків з громадськістю МВС України в місті Києві.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2, ст. 194 Кримінального кодексу України - «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки».

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Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, пожежа виникла близько 17.00 у неділю, 27 жовтня, на вул. Героїв Оборони, 15, що в Голосіївському районі Києва. Вогонь розповсюдився на площу близько півтори тисячі квадратних метрів. Ліквідація пожежі тривала більш як чотири години. На місці події працювали 22 одиниці основної та спеціальної техніки, у тому числі 4 автодрабини.

За даними рятувальників, гасіння вогню ускладнювалося тим, що конструкції будівлі мають дерев’яні перекриття. За попередніми даними, в цьому корпусі велися будівельні роботи із застосуванням лакофарбових матеріалів та газоелектрозварювання. Тому не виключено, що причиною спалаху могла стати іскра, що виникла під час зварювальних робіт.

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