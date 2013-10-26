ЗМІ: Пасажири заблокували роботу аеропорту «Київ» через відміну рейсів

Роботу столичного аеропорту «Київ» (Жуляни) заблоковано пасажирами, незадоволеними відміною рейсів до Кутаїсі і Тревізо, повідомляє «5 канал».

«Біля стійок реєстрації зібралися люди, обурені відміною рейсів Київ-Кутаїсі і Київ-Тревізо. Вони не дають реєструвати пасажирів на інші рейси і обіцяють, що не залишать аеропорт, доки їх проблеми не розв‘яжуть», - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що представники аеропорту обіцяли пасажирам розміщення в готелі і харчування, аби потім всіх відправити іншими рейсами, проте свого слова не дотримали.

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Вилетіти з "Жулян" змогла лише невелика частина пасажирів. Тим часом, в аеропорту реєструють інших пасажирів на літаки.Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія лоукост «Візз Ейр Україна» затримує три рейси і відмінила ще три рейси через несприятливі погодні умови й густий туман у районі київського авіаційного вузла.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі і приймає літаки авіакомпаній, які базуються в інших аеропортах, попри густий туман у районі київського авіаційного вузла.