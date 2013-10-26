Аеропорт «Бориспіль» продовжує працювати, попри густий туман

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі і приймає літаки авіакомпаній, які базуються в інших аеропортах, попри густий туман у районі київського авіаційного вузла.

Про це прес-служба аеропорту «Бориспіль» повідомляє на офіційній сторінці в Facebook.

«Погодні умови, пов'язані з густим туманом 24-26 жовтня, дають змогу «Бориспіль» приймати і відправляти всі типи повітряних суден відповідно до добового плану польотів. Категорія злітно-посадкової смуги в «Борисполі» забезпечує можливість зльоту і посадки в складних умовах, зокрема в умовах обмеженої видимості», - йдеться в повідомленні.

При цьому в прес-службі відзначили, що рішення про перенесення часу прибуття і відправлення рейсів за таких погодних умов поки що приймаються переважно авіакомпаніями.

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«Зокрема, через погодні умови в аеропортах прибуття і вильоту відкладаються рейси з Донецька і до Севастополя. Через допуск екіпажу для здійснення посадки в складних погодних умовах перенесено відправлення рейсу з Харкова», - відзначили в прес-службі.

Упродовж 24-25 жовтня аеропорт «Бориспіль» приймав рейси авіакомпаній «Трансаеро» (Домодєдово), Wizz Air (Лондон - Лутон), Wizz Air (Меммінген), екіпажі яких через погодні умови прийняли рішення використовувати замість аеропорту «Жуляни» запасний аеродром аеропорту «Бориспіль».

«В аеропорту «Бориспіль» повністю забезпечено безпеку польотів і роботу аеродрому в складних погодних умовах», - наголосили в прес-службі аеропорту.