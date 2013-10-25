Через рік у центрі Києва заборонять кіоски

Вже наступного року у Києві стане втричі менше кіосків, ніж зараз. Їх заборонять в центрі, біля всіх пам'ятників, шкіл, виходів з метро і підженуть під один стиль. Відрізняти кіоски кияни будуть за кольоровими смужками під козирком - скажімо, якщо вона зелена, то це кіоск з квітами, а якщо червона - з алкоголем, пишуть "Вести".

Зі смужками зверху

Влада винесли на обговорення проект про те, як будуть виглядати кіоски в Києві і де їх розташують. «Обговорення триватиме ще місяць, і сподіваємося, що до кінця листопада проект затвердимо», - розповів заступник головного архітектора столиці Андрій Вавриш. Потім затвердять ще й правила отримання дозволів на МАФи. І десь з нового року в Києві з'являться кіоски нового зразка. Вони серйозно змінять свій зовнішній вигляд - стануть однаковими: сірі зі скляними вітринами. Відрізнити, скажімо, кіоск з водою і батончиками від квіткового чи з пресою можна буде за кольоровою смужкою під козирком. «Поки ще обговорюється, якого кольору буде тимчасова споруда з тим чи іншим функціональним призначенням, але ця ідея викликала підтримку влади, адже так люди здалеку зможуть побачити потрібний їм кіоск», - каже Вавриш. За його словами, власникам МАФів не треба купувати нові кіоски, а досить замінити обшивку на старих.

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Втричі менше

І ще: кіосків стане в кілька разів менше. «Пропонується затвердити загальноміський ліміт на тимчасові споруди в Києві - 6,5 тисячі», - каже Вавриш. Зараз, за оцінками Асоціації власників МАФів, в Києві налічується близько 15 тисяч ларьків. «На кожен легальний кіоск - три нелегальних. З документами працюють близько 5,5 тисячі кіосків, тобто всього їх 15 тисяч», - говорить нам голова асоціації Тетяна Петренко.

Розміщення

Зміниться і дислокація кіосків. Їх дозволять встановлювати на відстані не менше п'яти метрів від проїжджої частини, 10 метрів - від капітальних споруд, 20 метрів - від виходів з метро, зупинок громадського транспорту, перехресть, пам'ятників. Також ларьки не можна розташовувати ближче ніж за 50 метрів від державних, муніципальних і медустанов, 100 метрів - від садочків і шкіл. З'явиться і нульова зона, де їх взагалі не буде, - це історичний центр, що включає територію від «Золотих воріт» до Софії Київської, а також район станцій метро «Льва Толстого», «Майдан Незалежності», Лаври. У першій зоні, до якої увійшов центр, хочуть дозволити лише мініатюрні кіоски шириною від 2,5 до 3,8 м. А далі, у другій і третій зонах, кіоски можуть бути більшими - довжиною до 7,5 м.

Бояться втратити місця

Власники кіосків столиці радіють новому кольору і зонуванню, але побоюються хабарів. «Адже як дійде справа до виділення місць для кіосків, цілком ймовірно хабарництво. Самі подумайте: виженуть кожні два кіоски з трьох. Ми хочемо, щоб для підприємців, що працювали раніше, були пільги. Наприклад, вони могли замінити старі документи на нові, а не брати участь у конкурсі на загальних підставах з працюючими весь цей час нелегально», - каже нам голова Асоціації власників МАФів Тетяна Петренко.