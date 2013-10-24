Сьогодні через футбол закриють станцію метро "Олімпійська"

24 жовтня станція столичного метрополітену «Олімпійська» не працюватиме для пасажирів на вхід та вихід з 19:00 до 20:00.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП “Київський метрополітен”.

На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки.

Обмеження в роботі станції пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) й «Тун» (Швейцарія).

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Також повідомляється, що після закінчення футбольного матчу на Куренівсько-Червоноармійській лінії буде збільшено кількість поїздів, а на Святошинсько-Броварській й Сирецько-Печерській лініях передбачено додаткові резервні поїзди, які видаватимуться в разі збільшення пасажиропотоку.

Крім цього, додали в прес-службі, якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, імовірне введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

В метрополітені вчергове наголошують, що вищезазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів та високої культури їхнього обслуговування і просять ставитися із розумінням до введених обмежень.