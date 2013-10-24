На Солом'янській площі горить 16-поверхівка: вогонь не можуть загасити (фото)

На Солом'янській площі у Києві горить 16-поверхівка, повідомляє ТСН.

Пожежа розпочалась у квартирі на 13 поверсі будинку на Солом'янській площі, 23.

Читайте також: Дитина згоріла під час пожежі у будинку на Київщині

Вогонь швидко знищив помешкання і вже перекинувся на квартиру поверхом вище.

Пожежникам поки не вдається почати гасіння - адже потрібен час, аби дотягнути драбини на таку висоту. Вони намагаються гасити, але вода все ж таки не дістає до вогню.