На Південному мосту частково обмежать рух

КК «Київавтодор» попереджає столичних водіїв про часткове обмеження руху автотранспорту на другій смузі Південного мосту в напрямку з проспекту Бажана на Наддніпрянське шосе.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Так, 25 жовтня о 22:00 працівники КП «Київшляхміст» у рамках підготовки до зими розпочнуть планові роботи з ремонту деформаційного шва на Південному мостовому переході через Дніпро. Завершаться роботи в понеділок, 28 жовтня, о 6:00.

У комунальній корпорації просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.