Вулиця Сагайдачного до дня Києва стане наполовину пішохідною

До дня Києва вул. Сагайдачного на Подолі, згідно з новою транспортною схемою, стане наполовину пішохідною, а всі вулиці надалі зроблять односторонніми.

Про це заявив голова КМДА Олександр Попов, за словами якого, нову схему Подолу вже затвердили.

«Вже цього року почнуться роботи із заміни інженерних мереж в частині вул. Сагайдачного, яка стане пішохідною. Також постараємося частково виконати роботи з впорядкування. А мета у нас — зробити Сагайдачного пішохідною вже до дня Києва», — сказав нам Попов. Від ідеї перекривати вулицю повністю вирішили відмовитися. «Якщо перекрити Сагайдачного повністю, почнуться проблеми з рухом транспорту», — пояснив голова КМДА у коментарі газеті “Вести”. Тому пішоходам віддадуть лише ділянку від Гостинного двору до вул. Андріївської.

Як пише видання, на ділянці від вул. Андріївської до Поштової площі, яку залишать для проїзду, буде односторонній рух, а сам тротуар з боку фунікулера розширять до 12 метрів.

«Найпроблемніший світлофор, на перетині Боричевого і Володимирського узвозів, ми ліквідуємо, за рахунок чого автомобілі з боку Європейської площі почнуть рухатися безперервно», — розповів автор транспортної схеми Віктор Петрук. Надалі всі вулиці Подолу стануть односторонніми, за рахунок чого вдвічі повинна збільшитися його пропускна спроможність. З'явиться тут місце і для парковок — для них майже на кожній вулиці відведуть спеціальні паркувальні кишені. «Ще одна важлива зміна — це пріоритетність пішохода, а не машини на Подолі. Пішохідні переходи будуть підняті до рівня тротуару, так що нагадуватимуть на дорозі широкі «лежачі поліцейські», — зазначив Петрук.

Зміни торкнуться і трамвая. «Кінцева зупинка збережеться на вул. Спаській, але напрям руху трамвая буде змінено. В результаті він не заважатиме автомобілям і навпаки. Це збільшить пропускну спроможність Верхнього і Нижнього Валів», — додав Петрук. Також нарешті розберуть трамвайні колії на вул. Братській і Контрактовій площі, які вже близько трьох років не використовуються.

Повністю транспортну схему обіцяють реалізувати протягом двох років.