ПР звинуватила опозицію у прогулюванні робочого дня

У середу, в день опозиції в парламенті, її представники не працюють на своїх робочих місцях, а мітингують під Київрадою, тим самим викликаючи питання - а чи не помилилися їхні виборці у виборі? Про це заявила народний депутат України, заступник Голови парламентської фракції Партії регіонів Олена Бондаренко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Враховуючи, що середовище традиційно є днем ​​опозиції у Верховній Раді, і порядок денний, як правило, формується за її бажанням, опозиціонери сьогодні вийшли не на роботу, а на мітинг під Київраду», - сказала народний депутат.

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«Ще вчора, обговорюючи питання про проведення дострокових виборів у Києві, Арсеній Яценюк раптом заявив, що народні депутати від опозиції підуть в середу під стіни Київміськради. А чи згодні з такими діями виборці?» - Поцікавилася вона.

«Чи за тих людей вони віддавали голоси, бачачи, що зараз їх обранці не виконують свої прямі обов'язки? У них робочий день. Більше того, це день опозиції, а їх немає на робочому місці», - повідомила Олена Бондаренко.

«Ці люди повинні відповісти, що вони в робочий день роблять на тих «п'ятачках», де, як правило, виникають масові заворушення», - вважає парламентарій.