Столична ДАІ просить водіїв завтра не паркуватися поблизу «Олімпійського»

Столична Державтоінспекція просить водіїв з 8.00 четверга, 24 жовтня, не паркувати автотранспорт поблизу НСК «Олімпійський», де відбудеться матч Ліги Європи УЄФА між «Динамо» (Київ) і «Тун» (Швейцарія).

Читайте также: ГАИ призывает водителей смотреть в оба на дороге из-за ухудшения погоды

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8-ї години ранку не паркувати автотранспорт на проїжджій частині прилеглих до НСК «Олімпійський» вулиць, а також на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянська, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадна.

Матч розпочнеться о 20.00.