Столична ДАІ просить водіїв завтра не паркуватися поблизу «Олімпійського»

16:52, 23 жовтня 2013
Київ
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Завтра у Києві відбудеться матч Ліги Європи УЄФА між «Динамо» і «Тун».

Олимпийский олімпійський / Фото : news.uklon.com.ua

Столична Державтоінспекція просить водіїв з 8.00 четверга, 24 жовтня, не паркувати автотранспорт поблизу НСК «Олімпійський», де відбудеться матч Ліги Європи УЄФА між «Динамо» (Київ) і «Тун» (Швейцарія).

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Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8-ї години ранку не паркувати автотранспорт на проїжджій частині прилеглих до НСК «Олімпійський» вулиць, а також на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянська, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадна.

Матч розпочнеться о 20.00.

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