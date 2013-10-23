Експерти назвали причини провалу Яценюка, Тягнибока і Кличка в Києві

Опозиція в Києві непослідовними і незрозумілими для народу діями сама себе загнала в кут і сьогодні стрімко втрачає вплив на мешканців столиці. Так прокоментував результати акції, організованої опозицією 23 жовтня перед Київрадою керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

Нагадаємо, що в середу, 23 жовтня проходить чергове засідання Київради. Напередодні опозиція оголосила про проведення в цей день багатотисячної акції протесту під стінами мерії. У той же час підтримати трьох лідерів опозиції - Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока та Віталія Кличка прийшли всього кілька сотень людей, більшість яких - «партактив» «Батьківщини», «Свободи» та «Удару». Не отримавши очікуваної підтримки, лідери опозиції попрямували до Верховної Ради, де мають намір вимагати призначення виборів у Києві. Раніше з такими ж вимогами до Верховної Ради звернулася Київрада, прийнявши на своєму засіданні відповідну заяву.

«Думаю, є кілька причин, чому кияни все менше і менше підтримують опозицію. По-перше, людям незрозумілі її дії. Незрозуміло , чому раз за разом опозиція йде на блокування роботи Київради , в той же час , відмовляючись вирішувати питання виборів в парламенті , де воно , власне, і має вирішуватися . До речі , аналогічним чином опозиція веде себе і в питанні Тимошенко - замість того , щоб подавати проводити через Верховну Раду законопроект, що дозволяє екс - прем'єру відправиться на лікування до Німеччини , опозиціонери влаштовують шоу в пресі і на телебаченні » , - сказав Черненко.

«Ще одна причина - радикалізм сьогоднішньої опозиції . Вважаю , штурм Київради під час попереднього засідання , під час якого постраждали правоохоронці та прості громадяни, певним чином дискредитував опозицію в очах людей . Києву чужі радикальні настрої . А тим більше дії на межі , а іноді за межею закону , дії, здатні призвести до кровопролиття . Згадайте події 2004-2005 років , які , незважаючи на масовість , відрізнялися крайнім ступенем толерантності до опонентів » , - зазначив експерт.

На його думку , «сьогодні опозиція інша , в ній домінує радикалізм і це різко знижує кількість тих киян , які готові вийти на вулицю по її заклику» , - підкреслив експерт.