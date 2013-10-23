Рада розглянула питання виборів у Києві

Верховна Рада України не підтримала включення до порядку денного поточного пленарного тижня проекту постанови про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за цю пропозицію проголосували 199 народних депутатів із 398 зареєстрованих у сесійній залі.

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Зокрема, від Партії регіонів “за” проголосував лише один депутат, від “Батьківщини” - 76, від «УДАРу» - 36, “Свободи” - 30, від КПУ – 32, а також 24 позафракційних.

Проектом постанови народного депутата від “Батьківщини” Володимира Яворівського передбачалося проведення виборів через 60 днів від дня прийняття цієї постанови.

Після цього депутати почали розгляд питань про ратифікацію ряду міждержавних угод.