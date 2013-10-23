Яценюк: Рада розгляне питання про вибори мера і Київради

На нараді у голови Верховної Ради Володимира Рибака лідери фракцій домовилися розглянути в сесійній залі питання про включення до порядку денного проекту постанови про вибори мера Києва та Київради за авторства опозиції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні ВР повідомив голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк.

Він зауважив, що йдеться про проект постанови за авторством народного депутата Володимира Яворівського та Олександра Чорноволенка.

“За таких обставин тоді ми затверджуємо порядок денний”, - сказав Яценюк.