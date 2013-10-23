Начальника метро звільняти не будуть - КМДА

З'явилися чутки, що договір з начальником Київського метрополітену Володимиром Федоренком не буде продовжений в кінці року, і він може позбутися посади. Чутки підігріли результати перевірки підземки прокуратурою. Правоохоронці стверджують: у метро при будівництві станцій Куренівсько-Червоноармійської лінії допустили зловживань майже на 13 млн грн.

У підземці це заперечують: «Ми давно вже відзвітували перед прокуратурою. Комусь явно хочеться посунути Федоренко з посади».

Вчора міська влада заявила, що не планує звільняти начальника метро. «Голова КМДА Олександр Попов не порушував це питання. Навіщо його звільняти? Федоренко вже багато років працює в метро, він хороший фахівець», - сказав «Сегодня» перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

За начальника підземки заступився і профспілка метро. Вони просять Попова не змінювати їх керівника. У підземці говорять, що готові вийти на пікет на захист шефа. Днями у вагонах метро навіть з'явилися листівки, що закликають народ прийти на мітинг проти майбутнього зростання ціни на проїзд.