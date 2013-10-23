На сесії Київради планують вирішити питання Біличанського лісу

На пленарному засіданні Київради планується закріпити Біличанський ліс за Святошинським лісопарковим господарством. Таким чином, ліс перейде у власність міста. І у Коцюбінськой та Ірпінської рад, які хочуть забрати ділянку під забудову, більше не буде для цього повноважень. Про це повідомила на брифінгу перед сесією секретар Київради Галина Герега.

«Вже більше двох років ми воюємо за Біличанський ліс. У порядку денному сесії - рішення, якими ми закріпимо ділянки за Святошинським лісопарковим господарством. Щоб на них не зазіхали наші сусіди - Коцюбинська сільська та Ірпінська міська ради, які хочуть забрати ліс під забудову. Таким чином, ми збережемо ліс для киян. Йдеться про 5582 га у Святошинському та 6050 га в Оболонському районах . Крім того, два проекти рішень стосуються надання статусу скверів зеленим зонам на вулицях Столєтова і Депутатської» - зазначила секретар Київради Галина Герега. - «Також пропонується доповнити перелік природоохоронних заходів у Києві в 2013 році і виділити кошти на відновлення і підтримку санітарного стану річок та водойм міста, розробку проектів створення територій та об'єктів природно - заповідного фонду»

Крім того, до порядку денного сесії - виділення коштів на будівництво Подільського мостового переходу і станції метро « Теремки», а також на реконструкцію проспекту Перемоги та розв'язки на Поштовій площі. Багато рішень стосується житлово-комунальної сфери. Це будівництво та ремонт каналізаційних колекторів, котелень і дахів.