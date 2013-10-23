Яценюк, Тягнибок і Кличко не змогли потрапити в будівлю Київради
10:21, 23 жовтня 2013Київ
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Міліція стверджує, що не перешкоджала опозиціонерам.
Опозиція не змогла пройти в будівлю Київради
Лідери опозиційних фракцій Верховної Ради Арсеній Яценюк («Батьківщина»), Віталій Кличко («УДАР») і Олег Тягнибок («Свобода») не змогли потрапити до будівлі столичної мерії, де сьогодні пройде сесія Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, спочатку вони намагалися потрапити у будівлю через центральний вхід, але він виявився закритим, потім співробітники міліції пояснили народним депутатам, що зайти у будівлю мерії можна через громадську приймальню.
При цьому в столичному главку міліції заперечили створення перешкод з боку правоохоронців для проходу народних депутатів, зауваживши, що вони спочатку зайшли у приймальню, а потім чомусь вирішили не йти далі і вийшли на вулицю.
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