У Києві біля будівлі мерії розпочалася акція протесту опозиції проти проведення сесії Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в ній беруть участь близько 500 осіб. Зокрема, учасники акції тримають прапори політичних партій “Свобода”, “Батьківщина”, «УДАР».

Також біля будівлі столичної мерії знаходяться близько 100 співробітників міліції. Ще правоохоронці знаходяться у автобусах, які розташовані неподалік від мерії.

Як повідомлялося, представники опозиційних партій протестують проти проведення сесій Київради, вважаючи її нелегітимною через закінчення терміну повноважень нинішнього складу.