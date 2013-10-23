У Києві біля будівлі мерії розпочалася акція протесту опозиції
09:41, 23 жовтня 2013Київ
0
Наразі в ній беруть участь близько 500 осіб
Учасники акції тримають прапори політичних партій
У Києві біля будівлі мерії розпочалася акція протесту опозиції проти проведення сесії Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, наразі в ній беруть участь близько 500 осіб. Зокрема, учасники акції тримають прапори політичних партій “Свобода”, “Батьківщина”, «УДАР».
Також біля будівлі столичної мерії знаходяться близько 100 співробітників міліції. Ще правоохоронці знаходяться у автобусах, які розташовані неподалік від мерії.
Як повідомлялося, представники опозиційних партій протестують проти проведення сесій Київради, вважаючи її нелегітимною через закінчення терміну повноважень нинішнього складу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter