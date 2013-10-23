У Софії Київській з'явився безкоштовний Wi -Fi

Відучора на території заповідника «Софія Київська» можна безкоштовно почитати новини або відправити лист електронною поштою - тут запрацював Wi-Fi. У відділі музейної розвитку та комунікацій заповідника «Сегодня» розповіли, що мережа працює на території всього музею, а от у храмах за товстими стінами не ловить.

«Вчора китайські туристи, дізнавшись, що у нас працює Wi-Fi, масово відправляли родичам фото», - кажуть працівники. Відвідувачі, заплативши за вхід, можуть фотографувати в заповіднику і відправляти знімки друзям. «Інтернет працює не швидко, але подивитися новини або відправити пошту можна. Це і туристам зручно, і працівникам» , - зазначили в музеї.

З понеділка безкоштовним Wi-Fi обладнали і 60 вагонів швидкісного трамвая. «Зараз проходить їх обкатка», - говорить радник голови КМДА Олександр Кубрак.