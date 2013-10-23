Експерти сумніваються, що прийняття бюджету в Києві зірветься

Проте, на їхню думку, опозиція намагатиметься максимально використати політичну риторику для отримання економічних преференцій для власного бізнесу і для нарощування власного рейтингу серед виборців.

«Опір прийняттю столичного міського бюджету на наступний рік з боку опозиції буде, швидше, видимістю. Справа в тому, що в нашій країні політики вміють дуже чітко відокремлювати публічну політику від особистих бізнес-інтересів та інтересів політичних. І, як правило, з початком бюджетного процесу від опозиції починають іти прохачі, намагаючись вибити преференції або для своїх округів або для власного бізнесу. Про свої дії на публіку кажуть: «Ну ви ж розумієте, це політика, це не насправді». І якщо простежити історію затвердження бюджетів - державного чи міського, - важко знайти випадки, коли опозиція дійсно серйозно пручалася прийняттю фінансового документа», - зазначив політолог Кость Бондаренко.

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«Прочитайте останнє інтерв'ю Гереги, в якому секретар Київради розповідає, як опозиційні депутати, які на публіці намагаються зірвати роботу Київради, приходять потім по гроші депутатського фонду. Усім їм потрібно працювати в округах. У тому числі намагатися, щоб інтереси округів були затверджені в бюджеті. Не беручи участі в процесі, цього неможливо добитися», - додав Бондаренко.

Політолог також зазначив, що представники опозиції можуть використовувати блокування Київради для отримання більш істотних преференцій. У той же час політолог визнав, що на депутатів також діє «фактор 2015 року». «В даному разі для багатьох опозиціонерів існує дилема. Або отримати невеликі преференції для округів або себе особисто сьогодні, або ж блокувати Київраду, блокувати прийняття бюджету міста в розрахунку, що це допоможе виграти вибори 2015-го та отримати в підсумку вже набагато більшу особисту фінансову вигоду», - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, що в свою чергу керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко вважає головним завданням опозиції в Києві зрив бюджетного процесу і блокування прийняття бюджету міста на 2014 рік. «Завдання - залишити столицю без бюджету на рік, що передує президентським виборам. Тому що в такому разі нормальна життєдіяльність столиці буде неможлива. Будуть заблоковані соціальні програми - всі ці муніципальні надбавки, соцдопомога і таке інше. А також програми розвитку. І це серйозно вдарить по позиціях влади», - зазначив Євген Черненко.