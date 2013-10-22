У парку Пушкіна з'являться скульптури від творця "Пейзажки"

Територію парку імені Пушкіна планують кардинально змінити: зелену зону реконструюють і перетворять на туристичну визначну пам'ятку, пише "Сегодня".

У планах департаменту містобудування та архітектури - "наситити парк життям" і розмістити в ньому велику кількість скульптур і атракціонів. За основу створення тематичних ігрових комплексів та місць відпочинку будуть взяті образи героїв казок Пушкіна, повідомили в КМДА.

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Збирати ідеї щодо оформлення парку департамент буде й від студентів, яким не байдужа його подальша доля. Всі ідеї будуть представлені на офіційному сайті, а цікаві рішення після громадського голосування можуть бути включені до концепції реконструкції .

Над змістовним наповненням парку працюватиме самобутній майстер скульптури міського середовища, автор Пейзажної алеї - Костянтин Скритуцький.