КМДА оприлюднила попередньо затверджені назви станцій метро на Троєщину

Влада Києва до 15 листопада приймає пропозиції від фізичних та юридичних осіб на конкурс з визначення назв станцій четвертої гілки метрополітену в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Конкурсна комісія з моменту оголошення конкурсу вже отримала ряд пропозицій та попередньо затвердила такі назви:

Жуляни (проектна назва - Кільцева дорога), Аеропорт (Аеропорт), Севастопольська площа (Чоколівська), Солом’янська площа (Солом’янська площа), Площа Перемоги (площа Перемоги), Глибочицька (Глибочицька), Подільська (Подільська), Гавань (Суднобудівна), Труханів острів (Труханів острів), Затока (затока Десенка), Райдужна (Райдужна), Воскресенка (бульвар Перова), Каштанова (проспект Ватутіна), Троєщина (вулиця Драйзера), Вигурівщина (вулиця Сабурова), Милославська (вулиця Милославська), Деснянська (вулиця Марини Цвєтаєвої).

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Зауваження і пропозиції можна залишити через Контактний центр міста Києва (1551) або надіслати на електронну адресу Департаменту транспортної інфраструктури dti@kievcity.gov.ua

При формуванні пропозицій учасники мають враховувати основні вимоги. Так, назви станцій метро повинні максимально відповідати назвам наземних транспортних, природних, історико-культурних, містобудівних та інших значущих об’єктів міста. У разі формування пересадочних вузлів, що складатимуться зі станцій метро і залізничних зупиночних пунктів, ці об’єкти мають носити однакові назви. Кожне найменування станції має бути індивідуальним, відображати історичну і культурну самобутність міста.

Також назви станцій не можуть бути використані для збереження пам’яті про відомих жителів столиці, України чи зарубіжних країн, за винятком випадків їхнього збігу з назвами наземних міських об’єктів.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня стало відомо про підписане головою КМДА Олександром Поповим розпорядження про проведення конкурсу для визначення назв станцій гілки Київського метрополітену в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.