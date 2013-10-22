Експерт назвав головне завдання чергового засідання Київради

Головним стратегічним завданням опозиції в Києві на короткостроковий період є зрив бюджетного процесу і блокування прийняття бюджету міста на 2014 рік. Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

Говорячи про прогнози розвитку подій 23 жовтня – в день проведення в Києві чергового засідання Київради – Євген Черненко зазначив, що «владі необхідно готуватися до найжорсткіших варіантів дій опозиції». «Упевнений, що опозиція робитиме все можливе для того, щоб зірвати засідання. І не тільки це, а й наступні. З точки зору логіки політичної боротьби, головним стратегічним завданням опозиції на короткостроковий період є зрив бюджетного процесу і блокування прийняття бюджету міста на 2014 рік. Тобто завдання – залишити столицю без бюджету на рік, що передує президентським виборам. Тому що в такому випадку нормальна життєдіяльність столиці буде неможлива. Будуть заблоковані соціальні програми – всі ці муніципальні надбавки, соцдопомога тощо. А також програми розвитку. І це серйозно вдарить по позиціях влади», – зазначив Євген Черненко.

Повертаючись до засідання 23 жовтня, Євген Черненко зазначив, що на нього «також винесено бюджетні питання, блокування яких вдарить по репутації влади». «Зокрема, якщо опозиції вдасться заблокувати виділення коштів на підготовку до зими, на закупівлю комунальниками матеріалів і техніки, у місті може повторитися березневий колапс. Природно, кияни всю відповідальність покладуть на владу, що, власне, і потрібно опозиції», – сказав Черненко.

Нагадаємо, що на засідання Київради 23 жовтня винесено, зокрема, питання виділення 20 млн грн на підтримку комунальних підприємств міста, в т.ч. на виплату заробітної плати та сплату податків. Ці кошти отримані завдяки перевиконанню містом плану надходжень від плати за право тимчасового використання місць для розміщення об'єктів зовнішньої реклами.