Біля парку Шевченка може з'явитися новий ТРЦ

У центрі Києва біля парку ім. Шевченко вже в наступному році може початися будівництво великого підземного ТРЦ для молоді «Універ-сіті». У ТОВ «Київміськбуд-Інвест», якому виділено ділянку, «Сегодня» повідомили , що йдуть переговори з інвесторами і завершується розробка проектної документації.

Трирівневий ТРЦ буде розташовуватися під вул. Володимирська на ділянці від вул. Льва Толстого до бульвару Шевченка. «Ми хочемо, щоб «Універ-сіті» став культовим місцем для молоді, а саме: для студентів кількох вузів, зосереджених в цьому районі. Там будуть не тільки магазини. Спроектовано кінотеатр на три зали, боулінг, парк атракціонів, льодовий каток, більярд, кафе, ресторани. Для зручності зробимо підземний перехід до станції метро «Театральна», побудуємо додаткові переходи», - розповіли в компанії. Загальна площа ТРЦ складе 31 тис. кв м, що приблизно зрівняється з «Глобусом» під Майданом Незалежності. Він зможе прийняти до 10 тисяч осіб. Попередня вартість проекту - $47 млн.

«На будівництво знадобиться 2-2,5 роки. Парк Шевченка і прилеглі будівлі ми руйнувати не маємо наміру, паркани ставити - теж. Роботи будуть вестися під землею. Але де вони будуть - поки говорити рано. Якщо й доведеться обмежувати рух транспорту, то тільки частково, перекриваючи, наприклад, половину вулиці Володимирська», - обіцяють забудовники.

У компанії говорять, що робота над проектом стартувала ще в 2005 році. Проте через низку причин будівництво відкладалося, а потім настала криза. «Тоді мали відбутися інвестконкурси, але депутати були проти. Підземний простір не можна роздавати, оскільки під центром планують будувати підземні тунелі», - каже депутат Київради Тетяна Меліхова, член комісії з питань земельних відносин .

Проте в 2007 році Київрада передала в оренду забудовнику дві земділянки загальною площею більше 2 га на вул. Володимирська, а в 2008 році продовжила термін оренди на сім років. Правда, наділ відводився під скромне будівництво (принаймні, судячи з назви) - тут планували підземний перехід з приміщеннями торговельно-виставкового комплексу. «Земля у нас в оренді. Коли буде ТРЦ, оформимо права власності», - повідомили забудовники. ТРЦ в цьому місці буде важко обслуговувати, якщо не подбати про інфраструктуру. «Біля парку Шевченка практично немає місця для паркування, важко буде заїжджати фурам з товаром. Їх потрібно будувати, а це додаткові витрати для інвесторів», - попереджають експерти.

Міськвлада остаточно не вирішила, чи потрібен новий ТРЦ. «Якби мова йшла про підземний паркінг, яких у центрі недостатньо, я був би «за». А магазини - в надлишку. Питання про ТРЦ потрібно вивчити», - сказав заступник голови КМДА Михайло Кучук.