Герега підрахувала збитки від опозиційних штурмів Київради

Секретар Київради Галина Герега звинуватила депутатів від опозиції у використанні бюджету міста у своїх власних агітаційних цілях.

«Незважаючи на те, що опозиція відмовляється визнати легітимними пленарні засідання Київради, її депутати справно користуються коштами з депутатського фонду», - заявила секретар Київраді Галина Герега у своєму зверненні до киян «Опозиція помилилася дверима», опублікованому у виданні gazeta.ua.

Герега підкреслює, що опозиція фактично веде агітацію за кошти міського бюджету, оскільки кошти депутатського фонду направляються на роботу з виборцями.

«Депутати (від опозиції, - ред.) з легкістю беруть гроші депутатського фонду на роботу в округах з майбутнім електоратом. Тобто, ВИ наповнюйте бюджет, як хочете, а МИ будемо витрачати його на підвищення власного рейтингу», - зазначає Секретар Київради.

Тим часом, як зазначила Герега, штурми Київради, інспіровані опозицією, вже обійшлися Києву більш, ніж в 800 мільйонів гривень.

«Більше 800 мільйонів гривень бюджет Києва недоотримав від оренди та приватизації майна і землі. Порядку 600 проектів рішень зависли в повітрі, зупинивши виконання цільових програм, заблокувавши роботу бізнесу і позбавивши надходжень міську скарбницю. Майже 60 тисяч гривень місто витратило на заміну вибитих вікон, зламаних дверей і мікрофонів у Київраді. Таку ціну місто вже заплатило за штурми і блокування роботи міськради» , - підкреслила Галина Герега.

Секретар Київради закликала опозицію повернутися до конструктивної роботи, нагадавши, що вибори призначає не Київрада, а Верховна Рада.