У Києві згорів припаркований біля гаража автобус (фото)
12:13, 22 жовтня 2013Київ
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Загиблих та постраждалих немає
Вигорів моторний відсік та салон автобусу / Фото : Київська ДСНС
Сьогодні, о 04:35, до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в автобусі, припаркованому біля гаража на території гаражного автокооперативу, на вул. Гречка.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, прибувши за вказаною адресою, рятувальники одразу приступили до гасіння. О 05:12 вогнеборці ліквідували пожежу.
Унаслідок пожежі вигорів моторний відсік та салон автобусу. Загиблих та постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється.
Фото : Київська ДСНС
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