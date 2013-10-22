У Києві згорів припаркований біля гаража автобус (фото)

Сьогодні, о 04:35, до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в автобусі, припаркованому біля гаража на території гаражного автокооперативу, на вул. Гречка.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, прибувши за вказаною адресою, рятувальники одразу приступили до гасіння. О 05:12 вогнеборці ліквідували пожежу.

Унаслідок пожежі вигорів моторний відсік та салон автобусу. Загиблих та постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється.