Дворічну Катю у дитбудинку провідав батько

У Боярський будинок малятка двічі приходили родичі дворічної Каті, яку забула на зупинці мама Альона, яка працює повією на трасі. « Ми були з моєї інший дочкою, Наталею. Катруся мене одразу впізнала, обняла, я так плакала. Ми пограли, внучка взяла у мене телефон і стала дзвонити своїй мамі. Кричала в трубку: «Альо!» - Каже бабуся.

Вона сподівається, що зможе оформити документи на дитину і забрати Катю собі. Але для цього потрібно обох батьків позбавити прав, повідомляє газета Вести.

Однак поки що батько Каті здаватися не збирається - Євген вчора приїхав до Києва з документами на малу. Для того, щоб забрати дитину, не вистачило свіжої довідки. Як тільки привезе , йому можуть відразу віддати дівчинку.

«Катюші щеплення пора робити, поїдемо додому і підемо до лікаря. Вона мене любить, я її ображати не буду», - сказав нам Євген.

Міліція ж не знайшла в діях матері складу злочину і справа закрила. Де зараз горе-мати, нікому не відомо.

«Нам вчора подзвонила якась жінка, сказала, що Олена - у неї, зараз допомагає оформляти документи. Поговорити з донькою не дала», - сказала нам бабуся.