У Москві зацікавилися досвідом Києва у проведенні медреформи

Московські медики зацікавилися досвідом Києва у проведенні медичної реформи, ініційованої Міністерством охорони здоров'я України для реалізації соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Віталій Мохорєв під час круглого столу, що відбувся в рамках днів Києва у Москві.

«Маючи спільне радянське минуле і пострадянське сьогодення у Києва і Москви багато схожих проблем, зокрема і в галузі охорони здоров'я, – цитує Мохорєва прес-служба КМДА. – Саме тому тісна співпраця сприяє мінімізації певних ризиків у питанні реформування системи охорони здоров'я. На сьогоднішній день столиця України має і розвиває потужну первинну ланку медичної допомоги, унікальний, з точки зору москвичів, досвід функціонування перинатальних центрів».

Раніше, на церемонії відкриття центру первинної медико-санітарної допомоги в Донецьку, Президент України Віктор Янукович пообіцяв, що в 2014 році буде завершено реалізацію програми з будівництва перинатальних центрів по всій Україні. «Більша частина таких центрів вже побудована, тому я сподіваюся, що наступного року ми цю програму завершимо», – наголосив Президент.