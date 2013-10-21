Залишену на зупинці 2-х річну Катю поки залишать у дитбудинку

Мати залишеної на зупинці 2- річної Каті знову втекла. Її поселили в муніципальну нічліжку, але в суботу вранці вона звідти зникла в невідомому напрямку.

Ні в Будинку маляти, ні на трасі, де підробляла жрицею любові, Альона Коржук не з'являлася, пишуть «Вести».

Батько Каті, Євген, досі збирається до Києва, всі документи Альони та Каті знаходяться у нього. А бабуся Надія Стогній сподівається, що дитину віддадуть саме їй. «Вона ж у нас народилася, Альона з Женею жили спочатку у мене. А потім переїхали в Кіровоградську область, Альона часто від нього йшла і поверталася до мене. Він пив сильно. Цього разу я її кликала, але вона чомусь до Києва поїхала», - скаржиться бабуся.

Сама Олена не бажає віддавати дитину своїй мамі - вона на неї ображена за нещасну любов. «Я в 16 років закохалася і хотіла вийти заміж, а батьки мені не дали, а незабаром хлопець загинув. Я ненавиджу її за це. І кинула вона мене, поїхала до сестри допомагати, а не мені», - заявила Олена.

Сама Катя в дитбудинку почувається добре. «Вона любить кататися на конячці, ганяє на велосипеді, сміється. Судячи з усього, вперше у нас побачила котлети. Маму не згадує», - говорить директор Наталія Власенко. За її словами, зараз дівчинку нікому не віддадуть - немає документів. З мамою будуть вести роботу, а якщо вона не одумається, то можуть позбавити прав і віддати дівчинку на усиновлення.