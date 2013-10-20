Київський офіс Свободи розмалювали свастиками (фото)

Учора, 19 жовтня, група лівих і профспілкових активістів провела антифашистську акцію біля київського офісу ВО Свобода.

Як повідомили УНІАН організатори акції, її метою було привернути увагу суспільства до фактів ультраправого вуличного насильства, кількість яких за останній рік суттєво зросла. Активісти заклеїли будинок, в якому знаходиться офіс, плакатами із закликом «роззути очі» та припинити замовчування нападів зі історони ультраправих.

За даними організаторів, в акції брали участь близько сорока осіб, які заклеїли стіни будівлі антифашистськими плакатами та розмалювали асфальт біля входу.

Організатори акції заявили про принаймні дев’ять випадків політично мотивованих нападів на лівих активістів за останні півтора року, у тому числі з застосуванням холодної зброї. Так, як повідомляв УНІАН раніше, 11 вересня група невідомих побила у центрі Києва активіста Громадського руху «Чесно» та члена незалежної студпрофспілки “Пряма дія” Павла Миронова, внаслідок чого той отримав черепно-мозкову травму.

У той же час, київський речник ВО Свобода Олександр Аронець вважає, що кількість учасників акції склала 15-20 осіб і назвав їх "пилипишинцями" у пості на своїй сторінці у Facebook. Також він висловив жаль, що "буквально за 10 хвилин вони втекли і ми не встигли їх затримати і провчити" і нагадав, що "свободівці вже затримували і провчали провокаторів" раніше.