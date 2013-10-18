Дванадцятирічна дівчинка провалилася в яму з окропом

На бульварі Верховної Ради, що у Дніпровському районі Києва, прорвало трубу з гарячою водою, стався зсув ґрунту.

Про це повідомляє сайт МВС України у місті Києві.

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12-річна місцева мешканка якраз проходила над безпосереднім місцем аварії. Земля під нею просіла і дівчинка по пояс провалилася у яму з окропом. З опіками обох кінцівок дитина була терміново доставлена до лікарні.

Слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 367 Кримінального Кодексу України – службова недбалість.