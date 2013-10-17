З початку року в столиці спіймано майже півсотні п'яних водіїв автобусів

З початку цього року столичне управління ДАІ склало 48 адміністративних протоколів на водіїв автобусів приватних перевізників, що перебували за кермом у нетверезому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу автотехнічної інспекції Управління ДАІ Києва Олександр Підшморга під час брифінгу-наради за участю представників служб міста та керівництва УДАІ.

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За словами Підшморги, спостерігається зниження аварійності серед приватних перевізників порівняно з минулим роком (9 ДТП цього року проти 11 ДТП у 2012 році), але є збільшення порушень Правил дорожнього руху.

“По порушеннях ПДР серед водіїв та керівників підприємств на даний час з початку року ми склали 8 тис. 657 адміністративних протоколів. Серед цих адмінпротоколів 48 - по статті 130. Це керування в нетверезому стані водіїв, і 1496 адмінпротоколів - за перевищення швидкості”, - повідомив Підшморга.

Також під час перевірок автопідприємств щодо підготовки до роботи взимку було оглянуто 19 тис. 71 автобус, з яких 3 тис. 808 мали технічні несправності, 1 тис. 685 автобусів було заборонено експлуатацію.