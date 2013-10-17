У Києві з'явиться пам'ятник мудрості у вигляді сови (фото)
12:17, 17 жовтня 2013Київ
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Поряд із пам'ятником інтелігенту
Скульптура сови триматиме під крилами книгу та парасольку / Фото : ”Сегодня”
Наприкінці листопада в Києві з'явиться новий пам'ятник - сова, яка символізуватиме мудрість, пише "Сегодня".
Її встановлять у сквері по вулиці Гончара, 5-7, поруч з пам'ятником першому київському інтелігентові (птах зимородок з паличкою).
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«Це дружній шарж. Ми присвятимо його нашим професорам і науковим співробітникам. Сова буде з пенсне на носі. Під одним крилом вона тримає парасольку, а під іншим - книжку. Зараз вирішуємо, що саме - «Капітал» або енциклопедію», - каже скульптор Костянтин Скритуцький. Після сови тут обіцяють увічнити підвиди інтелігентів - горобця, одуда та ворона.
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