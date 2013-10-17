Поряд із Маріїнським палацом укріплять схили, заливши їх бетоном

Влада взялася за зміцнення схилів уздовж Паркової дороги. З понеділка тут почнуть забивати сваї і бетонувати схил на ділянці біля оглядового майданчика поряд з Маріїнським палацом, де вже зрубали близько 40 дерев. Екологи - проти, і загрожують закидати владу судовими позовами, пише "Сегодня".

«Щодо схилів над Парковою дорогою ми провели нараду, на якій заслухали звіт фахівців з СУППР. Вони підняли проектну документацію за 2007 рік, яка передбачала зміцнення схилів над дорогою (на ділянці від Петровської алеї до Маріїнки). Цей проект ми підкоригуємо і вже в понеділок почнемо роботи з укріплення ділянки біля оглядового майданчика біля Маріїнського палацу (напроти вертодрому, до якого планують побудувати міст). Там почнуть забивати сваї і бетонувати схил», - розповів заступник голови КМДА Михайло Кучук.

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Окремо займатимуться і зміцненням Паркової дороги, яка після сніжної зими поповзла вниз. «Зсуви можуть призвести до катастрофи. Якщо не зміцнити дорогу, вона може сповзти у Дніпро. Зараз проект її зміцнення проходить експертизу. Тут потрібно будувати підпірні стіни і без вирубки дерев не обійтися. Прибрати доведеться як мінімум дві сотні дерев, але точна кількість буде відома після експертизи», - каже Кучук. Екологи б'ють тривогу і обіцяють подавати позови до суду. «Вже почалася рубка біля Маріїнського, напроти вертодрому. Ми подали скаргу до прокуратури. Чекаємо відповіді. Ця територія належить до природно-заповідного фонду, і тут не можна рубати жодного дерева. Якщо на Парковій розпочнуться роботи, можуть вирубати сотні дерев. Ми будемо подавати позови на владу», - каже заступник голови Нацекоцентра України Олексій Василюк.

У «Київзеленбуді» стверджують, що спиляли близько 40 дерев, які були визнані аварійними, рішення про вирубку ухвалив міськком. «Тут потрібно обирати: жаліти дерева або повзти разом з ними і Парковою дорогою прямо у Дніпро», - каже Кучук.