Прокуратура виявила зловживань на 13 млн грн при будівництві метро в Києві

Прокуратура Києва за результатами перевірки використання бюджетних коштів, виділених комунальному підприємству «Київський метрополітен» для будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метро, встановила зловживань на 12,7 млн грн та відкрила 5 кримінальних проваджень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, про це заявив на брифінгу керівник відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Києва Дмитро Чібісов.

Як встановлено у ході перевірок, проведених цього року прокуратурою спільно з органами контролю, вказані порушення були допущені посадовими особами КП «Київський метрополітен» у 2008-2012 роках, зокрема, під час закупівель комунальним підприємством товарів та послуг за державні кошти.

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Так, прокуратура викрила факт придбання у 2011 році комунальним підприємством ескалаторів для облаштування ділянки метрополітену від станції «Либідська» до станції «Виставковий центр» за завищеною на понад 4,6 млн грн вартістю.

Крім того, як з’ясувалося, вартість пожежно-охоронної сигналізації для синьої гілки метрополітену, яка придбана у переможця конкурсних торгів, була завищена майже на 1 млн грн, а технічні пристрої для автоматичного керування об’єктами на цій же ділянці - на 275 тис. грн.

Перевірка також виявила неправомірне збільшення вартості проектних робіт з будівництва ділянки від станції «Виставковий центр» до Одеської площі та безпідставну зміну витрат на виконання цих робіт на загальну суму 6,9 млн грн.

Відомості про вказані факти прокуратурою внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою) та ч. 5 ст. 191 (привласнення державних коштів в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.