У Києві пропонують затвердити надбавки фахівцям з соціальної роботи

З наступного року соціальні працівники мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Києва отримуватимуть муніципальні надбавки. Ініціативу закласти в бюджет міста на 2014 рік відповідні кошти висунув голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов під час методичних зборів соцпрацівників з нагоди річниці введення інституту «фахівця із соціальної роботи».

«Соціальні ініціативи Президента України передбачають поліпшення стану надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення. У цьому контексті рік тому була створена велика армія спеціалістів, які надають такі важливі послуги киянам, які конче потребують допомоги. Щоденна праця фахівців із соціальної роботи надзвичайно складна і відповідальна, тому й винагорода за такий труд має бути справедливою. Формуючи бюджет Києва на 2014 рік, ми запропонуємо передбачити необхідні кошти на виплату муніципальних надбавок фахівцям із соціальної роботи», – сказав Олександр Попов.

Як зазначає прес-служба КМДА, під час заходу були представлені результати діяльності фахівців із соціальної роботи в контексті надання соціальної підтримки найуразливішим верствам населення та широкого інформування громади про соціальні послуги. Посади фахівців із соціальної роботи в районних центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді введені на реалізацію ініціативи Президента України Віктора Януковича щодо модернізації соціальних служб в липні 2012 року. Завданнями фахівців є, зокрема, раннє виявлення сімей з дітьми, де є ризик загрози життю або здоров’ю дитини, надання сім’ям психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та соціально-медичних послуг, проведення профілактичної роботи щодо соціального сирітства в громаді тощо.