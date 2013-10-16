В Києві почали продавати $100 нового зразка

В Україну привезли першу партію стодоларових банкнот нового зразка, пишуть "Вести".

«Ці долари можна назвати раритетними, оскільки гроші потрапили до нас раніше, ніж в інші країни СНД і Балтії. Навіть у Росії побачать нові бакси тільки в понеділок, а у нас вже сьогодні-завтра блакитні купюри відправляться до регіонів. Скільки завезли нової валюти - комерційна таємниця. Можу сказати, що в деяких відділеннях Києва їх вже почали продавати населенню, зрозуміло, за тим самим курсом, що і банкноти старого зразка», - розповів заступник голови правління банку «Фінанси і кредит» Ігор Львов.

В обмінних пунктах розповіли, що отримали інструкції із зображенням купюри. «До мене вже приходили колекціонери, просили повідомити, коли прийдуть нові банкноти - хочуть викупити кілька купюр для колекції», - поділилася касир Ганна Годованець.

На тему: У США надрукували нові купюри номіналом в $100

У США нові купюри надійшли в грошовий обіг 8 жовтня 2013. Представник Міністерства фінансів країни Ентоні Коулі заявив, що всього їх буде випущено 2,5 млрд штук. Левову частку цього тиражу американська влада збирається експортувати за кордон: згідно з підрахунками Федеральної резервної системи, зі Штатів має бути вивезено від 50% до 75% нових стодоларових банкнот.

Нова банкнота отримала додатковий захист, включаючи тривимірну захисну синю стрічку. Повертаючи її, можна буде побачити, як зображені на ній дзвіночки змінюються на цифру 100. При цьому стрічка вплетена в папір, а не надрукована на ній. Асигнація також забезпечена ще однією захисної ниткою і додатковими водяними знаками.

Саме міркування безпеки і змусили змінити вигляд стодоларових купюр. Бакси продовжують активно підробляти по всьому світу. Американці запевняють, що переважна більшість фальшивок виготовляється за океаном, і лідером по цій частині є Північна Корея, де підробка їх валюти поставлена ​​практично на потік. Найактивніше корейці підробляють саме купюри із зображенням Бенджаміна Франкліна.