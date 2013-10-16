У лютому на Хрещатику з'явиться алея міні-скульптур

У лютому на Хрещатику відомий скульптор Костянтин Скритуцький відкриє алею міні-скульптур, пишуть "Вести".

"Хрещатик великий, і він тисне на людей, ось на противагу йому будуть такі міні-твори", - сказав глава громадської організації Федір Баландін.

Нещодавно Скритуцький і Баландін відреставрували найстаріший павільйон на розі Хрещатика і Прорізної і відкрили там кав'ярню Кульчицького - людини, яка першою привезла каву до Києва. І перша скульптура буде присвячена йому - це міні-копія скульптури Кульчицького у Відні.

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Мода на прикрасу київських вулиць скульптурами вже має деякі традиції. У різних районах столиці можна побачити фігури "типовою бабусі" або "бабусі з кравчучкою". А також можна зустріти іменитого мультперсонажа - Їжачка в тумані.