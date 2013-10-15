Генплан Києва виявився дорожчим за проект "Великий Париж"

У Франції реалізація проекту "Великий Париж" та семи департаментів, де проживає у загальній кількості 12 млн населення, буде дешевшою на 15 млн євро за новий Генеральний план Києва на найближчі 20-25 років.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив перший Київський міський голова Леонід Косаківський.

Він зауважив, що «У Франції реалізація проекту перебудови столиці дешевша, ніж у нас. Французи на проект «Великий Париж» збираються виділити 35 млн, а реалізація Генплану Києва в перерахунку становить 50 млн євро».

На його думку «Генеральний план Києва – це катастрофа, тому що, відповідно до цього плану, нам пропонується побудувати фактично другий Київ в існуючих межах, тобто відбувається наступ на життєвий простір киян. Інфраструктура міста і так вже не витримує такого навантаження, тому колапс вже не за горами».

Експерт зазначає, що «згідно з даними, зазначеними в пояснювальній записці Генплану, зараз в Києві проживає 3,5 млн населення, при «списочному» 2,8 млн. За демографічними прогнозами ця чисельність зросте, найближчим часом, до 4,5 млн, крім того треба взяти до уваги 350 тисяч мігрантів, які щодня їздять на роботу та навчання до Києва, а потім повертаються до місця свого проживання». Тож, перший Київський міський голова робить висновок, що Київ не витримає такого демографічного навантаження.

Експерт порівнює Київ з, приблизно однаковим за чисельністю мегаполісом, Парижем, в українській столиці - 2,8 млн населення у французькій - 2,2 млн: «Що робиться у Франції, у 2007 році, тодішній президент Саркозі сказав, що якщо ми зараз не будемо діяти, нас чекає колапс. Французи прийняли закон, програму та купу документів, 6 років готувалися та цього року запустили проект «Великий Париж», він передбачає, в межах регіону Іль-де-Франс – це 12 млн мешканців (Париж та 7 департаметів) – буде реалізовуватись масштабний проект, який, досі невідомий історії містобудування».

У проект «Великий Париж» входять: «205 ліній швидкісного метро на території цього регіону, 72 вузлових центри, які будуть не тільки пересадочними, там буде розвиватись промисловість, соціальна та культурна сфери, щоб люди не їхали в Париж, а працювали там. Має будуватись 70 тисяч квартир щорічно, створюватись 15 тисяч робочих місць. Це все має бути зроблено до 2030 р, з 2018 року вже підуть перші потяги. Мета цього проекту – зняти навантаження з центру агломерації, щоб ліквідувати диспропорції між столицею та передмістям», - повідомив експерт.

Щодо Києва, то перший Київський міський голова згадує, що «в Програмі від 1994 було вказано, що Києву необхідно будуватись за принципами київської агломерації в межах кількох областей – Київської, Чернігівської, Житомирської, Черкаської. Але тут ні про які територіальні об’єднання не йдеться, а йдеться про координацію, об’єднання зусиль для вирішення спільних проблем, так само як і у Франції, де це реалізується проектом «Великий Париж». За чисельністю Київська агломерації становить 18% загальноукраїнського населення та 30% ВВП, - це новий підхід до територіального планування, який міг би забезпечити справді європейський шлях».