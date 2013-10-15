На "Свободу" та КПУ складено протоколи за спалювання прапорів

Столична міліція склала адміністративні протоколи стосовно прихильників ВО “Свобода” та КПУ за спалювання прапорів один одного під час масових заходів з нагоди Свята Покрови та 71-ої річниці створення УПА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

Як уточнили у міліції, щодо порушників складено адміністративні протоколи за ст. 185 (порушення правил проведення масових заходів). У ВЗГ також зауважили, що правоохоронці одразу припинили обидва правопорушення.

Наразі матеріали передано до суду для прийняття рішення