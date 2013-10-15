Жінка 13 років надcилала гроші братові, якого не існувало

Прокуратура Святошинського району спільно з працівниками міліції викрила 66-річну ворожку, котра за допомогою шахрайської схеми виманила у довірливої клієнтки майже 430 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Святошинського району міста Києва, встановлено, що вперше зловмисниця зустрілася зі своєю жертвою ще у 2001 році. Під час розмови гадалка повідомила жінці про начебто існування у неї рідного брата. Повіривши словам шахрайки та перебуваючи під її впливом, киянка погодилася надсилати кошти своєму уявному родичу.

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На прохання потерпілої влаштувати їй зустріч із братом, ворожка відповідала, що чоловік має проблеми із законом та змушений постійно переховуватися, тому спілкування з ним можливе лише за допомогою СМС-повідомлень.

У подальшому довірлива жінка неодноразово отримувала на свій мобільний телефон повідомлення, начебто надіслані її братом з проханням фінансово допомогти йому. Насправді ж усі повідомлення надсилали спільники гадалки.

Загалом за час цієї афери ворожці вдалося виманити у 60-річної киянки майже 430 тис. гривень.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство в особливо великих розмірах).

У ході проведення слідчих дій правоохоронцями вилучено речові докази, а саме гроші та мобільний телефон, з якого надходили СМС-повідомлення.

На даний час встановлюються інші факти шахрайства, до яких може бути причетна підозрювана.