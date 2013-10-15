На Лук'янівці з'явиться 4-метрова статуя Богородиці (фото)

На День Покрови на Лук'янівці освятили статую Пресвятої Богородиці. Незабаром скульптуру встановлять на фасаді житлового комплексу на вулиці Глибочицькій, пише "Сегодня".

Для ідеї творча група під керівництвом Романа Зубова взяла іконографічне зображення Богородиці з настінних розписів у Свято-Покровському монастирі Києва. Скульптори Вадим Жуковський і Дмитро Лелеченко працювали над її створенням три місяці. Статуя має висоту майже 4 метри, важить близько 700 кілограм. В якості матеріалу використовувалася біла кам'яна маса, а покрив виклали мозаїкою.

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«Житловий комплекс знаходиться поряд з Свято-Покровським монастирем, тому з самого початку ми планували, що головний вхід увінчає ця статуя, щоб мешканці почували себе під постійною опікою і захистом Божої Матері», - сказав керівник проекту Роман Лазарєв.