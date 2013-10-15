Політолог розповів, чому кияни не вийшли на марш УПА

Політизовані марші, паради, урочисті ходи є атрибутами тоталітарних режимів, а тому в суспільстві, націленому на побудову демократичного устрою популярністю користуватися не будуть. Таку думку висловив політолог керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко, коментуючи проведення 14 жовтня в Києві Маршу УПА організованого «Свободою» і «антифашистську акцію», організовану КПУ.

«Немає нічого дивного в тому, що ці акції виявилися далеко не численними , як це анонсували самі організатори. Кияни, в принципі, можуть вийти за призовом на акцію протесту , мітинг , якщо їх смисли будуть для людей актуальними. Правда , останнім часом опозиція не може генерувати такі смисли , звідси і нечисленність акцій . Але що стосується спочатку політичних , ідеологічних заходів , то тут політикам взагалі дуже складно знайти підтримку. Це ми побачили і на прикладі акцій комуністів і « Свободи » 14 жовтня ». Тут , до речі, і корінь проблем багатьох політичних сил , змушених для забезпечення « масовки » на акціях банально купувати людей , залучати тими ж концертами і так далі » , - зазначив Євген Черненко.

Нагадаємо , що у Марші УПА , організованому « Свободою » взяли участь за різними підрахунками до 10 тисяч осіб. Більшість з них було заздалегідь привезено до столиці з регіонів. Частина підтяглася ближче до вечора на концерт , на якому виступали зірки української естради. У той же час антифашистська акція комуністів біля пам'ятника Леніну була ще менш нечисленною .

Як зазначають ЗМІ , серйозних інцидентів між протиборчими політичними силами в цей день не сталося . Єдиною «постраждалої » від акцій стороною виявилися комунальні служби, яким за ніч довелося прибрати гори сміття, залишені на Михайлівській площі , де проходив концерт на честь воїнів УПА.