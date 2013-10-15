Ремонт Андріївського узвозу перенесли на рік через брак коштів

Другу чергу реконструкції Андріївського узвозу, яку міська влада планувала провести в цьому році, перенесли на наступний рік, на продовження робіт зараз немає грошей. Вартість питання - близько 25 мільйонів гривень. Втім, як обіцяють в КМДА, вже до нового року буде обмежено проїзд легендарним узвозом, пише "Сегодня".

Що зроблено

Першу чергу робіт виконали в минулому році. На узвозі частково замінили комунікації, виклали нову бруківку, а от до ремонту старих аварійних будівель Андріївським узвозом так і не взялися. Захисники київської старовини кажуть, що зима погіршить стан будинків-пенсіонерів. «Якщо так піде і далі, то закриті сітками аварійні маєтки Андріївським просто зруйнуються. Вже зараз з балконів падають шматки будівель. Зима ще більше погіршить стан будинків», - кажуть активісти об'єднання «Збережи старий Київ!». «Аварійні будинки знаходяться у приватній власності, і місто не може їх ремонтувати, а власники робити цього не поспішають. Всі чекають, коли вони почнуть валитися, щоб потім побудувати нові будівлі. Аварійні балкони нависають прямо над головами сотень пішоходів, які проходять повз цих будівель», - кажуть колишні співробітники Подільської РДА. Офіційно в РДА ситуацію з Андріївським не коментують: «Звертайтеся в місто. Там вирішують, що робитимуть зі спуском».

«На Андріївському узвозі треба закінчити ремонт водопроводу, прокладку електромереж, замінити теплотрасу, доробити до кінця вуличне освітлення, щоб узвіз нормально висвітлювався. На жаль, цього року ми не встигли зробити весь обсяг робіт, оскільки не було потрібного фінансування. Сподіваюся в 2014 році ситуація з фінансуванням зміниться і буде трохи краще. Ми розуміємо, що будівлі в аварійному стані, але нічого зараз зробити не можемо», - пояснив заступник голови КМДА Михайло Кучук. За його словами, залишок робіт по всьому узвозу потягне на 25 мільйонів гривень. «Друга черга реконструкції узвозу передбачає ремонт кількох фасадів аварійних будівель - частина візьме на себе місто, а частина власники. На це необхідно майже п'ять мільйонів гривень. Але боюся, що навіть до Дня Києва ми не встигнемо все зробити на Андріївському», - говорить Кучук.

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Залишиться недобудованим на Андріївському і Театр на Подолі, який влада не можуть закінчити ось уже десятий рік, артисти туляться в різних приміщеннях по місту. На стінах недобудованого театру за вогкості вже з'явився грибок. Нагадаємо, будівля Театру на Подолі обіцяли добудувати до Євро-2012, а потім те до Дня Києва цього року, але, на жаль, це залишилося лише в планах. «На закінчення реконструкції театру на Андріївському немає грошей. Хоча вже готовий його проект, підготовлена вся необхідна документація. Активні роботи з його добудови почнемо, швидше за все, наступного року», - говорить Кучук.

Узвіз перекриють

А от з величезною кількістю автомобілів, які їздять і паркуються на київському Монмартрі, обіцяють впоратися вже найближчим часом. «Ми переконалися в тому, що спритні ділки використовують Андріївський узвіз як велику стоянку для машин. Це просто неподобство. Прогулянковою зоною ганяють на іномарках і практично тиснуть пішоходів-туристів», - обурюється Кучук.

За його словами, після того як на Поштовій площі побудували перший автотунель, машини можуть їздити ним і тримати Андріївський узвіз як запасну (резервну) вулицю для проїзду не має сенсу. «Ми прийняли рішення закрити Андріївський узвіз для проїзду транспорту. І думаю вже до кінця року це зробимо. На початку і в кінці узвозу з'являться висувні стовпчики, якими ми закриємо узвіз для транспорту. Він повинен слугувати як пішохідна зона, а не місце для швидкісних перегонів», - запевнив Михайло Кучук. Мешканці вулиці і власники готелів, ресторанів і офісів на Андріївському зможуть проїхати до своїх будівлею безперешкодно, також узвозом вільно зможуть проїхати швидкі, пожежні, комунальні та міліцейські машини.