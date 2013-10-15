У метро з'являться автомати з продажу преси

У столичній підземці вже встановили майже половину автоматів з продажу преси. Конструкції змонтовані у вестибюлях станцій та підземних переходах в 30 місцях (всього планують встановити 74 автомати) практично на всіх станціях метро, пише "Сегодня".

«Ми вже встановили апарати на станціях «Героїв Дніпра», «Святошино», «Нивки», «Либідська». Найближчим часом два автомати буде встановлено на станції «Хрещатик». Щоночі ми монтуємо по шість автоматів, і найближчим часом почнемо підключати їх до електрики», - розповіли в компанії, яка виграла тендер на встановлення автоматів.

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«Трохи пізніше ми почнемо переговори з торговцями газет з лотків і вони будуть обслуговувати наші автомати - видавати здачу і поповнювати їх газетами та журналами. Встановлення цих конструкцій, їх налагодження, підключення та тестування забере два-три тижні. Орієнтовно на початку листопада кияни вже зможуть купувати пресу в автоматах», - кажуть представники компанії.